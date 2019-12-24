مكة المكرمة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسوصف رئيس مجلس إدارة غرفة كوالالمبور الدولية هشام صالح، الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة بالأرض الخصبة والمغرية لرؤوس الأموال الأجنبية التي تسعى لحجز موقع لها، خاصة في ظل الأنظمة والمناخ الآمن والمثالي للاستثمارات، واصفاً العلاقات الاقتصادية بين السعودية الماليزية بالمتينة.جاء ذلك خلال ترؤسه وفداً اقتصادياً من ماليزيا يضم سيدات ورجال أعمال، زار مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، حيث استقبلهم عضوا مجلس الإدارة شاكر بن عساف الشريف، والمهندس محمد برهان سيف الدين، ونائب الأمين العام مازن أبو طالب، وعدد من المسؤولين.وقال رئيس غرفة كوالالمبور إن الزيارة، وهي الثانية خلال فترة قصيرة إلى غرفة مكة المكرمة، تهدف لبحث فرص العمل المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، ومناقشة الأوضاع التجارية والاستثمارية في ظل التطورات والقفزات الكبرى التي تعيشها المملكة العربية السعودية تحقيقاً لرؤيتها المعلنة، مشيراً إلى أنه تم استهداف عدد من القطاعات التي تحظى بسوق متنام في المنطقة، مثل قطاع الصناعات البلاستيكية، والمنتجات البتروكيماوية، والمبيدات الحشرية، والصناعات الزجاجية، والفنون والمنتجات الغذائية.وتجول الوفد الماليزي في أقسام ومرافق غرفة مكة المكرمة حيث أوضح رئيس الوفد أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الجانبين، التي تدعم التعاون التجاري بين البلدي، مضيفاً: "كلانا بلد مسلم، والتعاون التجاري وتوثيق الروابط بيننا يعود بالنفع الكبير على مجتمعاتنا، والتغيرات الكبيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الأصعدة كافة، ورؤيته التي جعلت المستقبل براقاً أمام السعودية، جميعها عوامل تجعلنا أكثر حماساً للسوق السعودية".من جانبه، بين الشريف أن الزيارة ستنعكس بكل تأكيد بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين، بل وستفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل القريب.من جهته، أشار سيف الدين إلى الانعكاسات الإيجابية لهذه الزيارة على الأسر المنتجة، خصوصاً فيما يتعلق بالصناعات اليدوية والفنية، ومنتجات الحٌلي والرسم على الزجاج وغيرها من المنتجات التي تجد سوقا واسعا خاصة في المواسم.بدوره، أبدى عضو الوفد الماليزي، خبير التسويق بشركة كوبيترو للأغذية فايز الدين بن حمزة، حماسا لدخول السوق السعودية التي يراها مجالاً واسعاً يحمل الكثير من الفرص للطرفين، خصوصاً في مجال الإعاشة والتغذية في موسم الحج والعمرة.// انتهى //13:12ت م0075