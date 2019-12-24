لندن 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإستمرار الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والبعد عن الطائفية في العراق.وفي سوريا، كتبت الصحف عن ارتفاع عدد النازحين من إدلب إلى 80 ألف شخص جراء عمليات القصف العشوائي من قبل طائرات النظام وتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة لمستويات مقلقة.وتناولت صحف اليوم الأوضاع الأمنية في ليبيا وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والجيش الليبي بقيادة حفتر.ونقلت مخاوف من تؤثر وفاة الجنرال قايد صالح على سير عملية التحول الديمقراطي والإصلاح في الجزائر.وعلى الصعيد المحلي، لفتت الصحف إلى أن الإعلان عن مشاركة لندن إستضافة محادثات المغادرة الأوروبية بعد أن كانت تعقد في مقر الاتحاد ببروكسل يعتبر بداية لمعاملة بريطانيا طرفاً مستقلاً عن المجموعة.// انتهى //13:16ت م0076