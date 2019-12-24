الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقتي مكة المكرمة وحائل تقديم خدماتها للمستفيدين، ففي منطقة مكة المكرمة قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمحافظة الطائف اليوم، خدماتها بمقر كتابة العدل, والمعهد الثانوي الصناعي ، فيما تتوجه الخدمة غداً إلى دار الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار مبادرة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة منسوبي الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة حائل خدماتها للنساء اليوم في المدرسة المتوسطة والثانوية الأولى لمدة يوم واحد، فيما تقوم بتقديم الخدمة غداً في الثانوية الثانية عشر لمدة يومين، وفي الثانوية الثانية لتحفيظ القران لمدة يوم، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لحملة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة .وتقوم الوحدات المتنقلة خلال زياراتها في تقديم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة// انتهى //13:18ت م0077