بكين 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم على هامش قمة ثلاثية مع رئيس الحكومة الصينية لي كه شيانغ في مدينة تشينغدو في الصين ، وبحثا خلال الاجتماع التوتر بشأن توقف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان إن زعيمي البلدين اجتمعا لأول مرة خلال أكثر من عام اليوم وشددا على الحاجة لتحسين العلاقات بعد أسوأ فترة توتر بين البلدين منذ عقود.// انتهى //13:20ت م0078