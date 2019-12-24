ليبرفيل 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأعلنت السلطات الجابونیة ، الليلة الماضية، مقتل قبطان زورق جابوني واختطاف أربعة صینیین من طاقم زورق أخر على ید قراصنة یستقلون زوارق سریعة في خلیج غینیا قبالة العاصمة لیبرفیل.وقال المتحدث باسم الحكومة الجابونية إدغارد أنيسيت مبومبو مياكو: "إن القراصنة استهدفوا أربعة زوارق رسوا قبالة ليبرفيل، مشيرًا إلى أن زورق القبطان تمتلكه شركة جابونية، بينما يعمل الرهائن الصينيين الأربع لدى شركة أخرى".وأشار إلى أن قوات الأمن تجرى البحث بالتعاون مع الشرطة الدولية "الانتربول" للعثور على منفذي الهجوم.يُذكر أنه بالرغم من أن وقوع هجمات في مياه خليج غينيا قبالة ليبرفيل نادر الحدوث، إلا أن عمليات الاختطاف تشكل خطرًا كبيرًا في الخليج، حيث أفادت منظمة البحرية الدولية أن خليج غينيا يحدث به حاليًا 82% من حالات الاختطاف التي يشهدها العالم.// انتهى //13:26ت م0080