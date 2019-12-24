الكويت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 45ر0 نقطة ليبلغ مستوى 21ر6265 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر163 مليون سهم تمت من خلال 8797 صفقات نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي (نحو 110 ملايين دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر7 نقطة ليصل الى مستوى 04ر4852 نقطة بنسبة 15ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 5ر120 مليون سهم تمت عبر 4354 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 74ر2 نقطة ليصل الى مستوى 28ر6978 نقطة بنسبة 04ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 1ر43 مليون سهم تمت عبر 4443 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار .// انتهى //13:42ت م0081