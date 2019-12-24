الريث27ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث اليوم، توزيع كسوة الشتاء على المستفيدين من خدماتها, وذلك ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.وأوضح رئيس الجمعية مصعود بن يحيى السلمي أن الجمعية تهدف من خلال المشروع إلى مساعدة "580" أسرة من الأسر الواقعة في نطاق عمل الجمعية على توفير المستلزمات التي يحتاجونها في فصل الشتاء، مثمناً مشاركة وتعاون المؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وفاعلي الخير، على مشاركتهم في مختلف البرامج التي تنفذها الجمعية.//انتهى//13:43ت م0083