بغداد 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.15%, متوقفاً عند 492.25 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 17,574,778,517 سهماً, بقيمة 7,608,808,361 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 371 صفقة, شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 8 شركات, وانخفاض أسهم 7, فيما حافظت 18 شركة على أسعار أسهمها.// انتهى //14:51ت م0108