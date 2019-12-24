تبوك 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، أحمد بن محمد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.ورحب سموه بمدير فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكداً الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر.ونوه الأمير فهد بن سلطان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك.من جهته أعرب العنزي, عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.// انتهى //14:55ت م0110