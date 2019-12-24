القدس المحتلة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح لها، إن المستوطنين اليهود اقتحموا الأقصى مع قائد شرطة الاحتلال في القدس وعدد من ضباطه من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته وغادروه من باب السلسلة.// انتهى //14:56ت م0111