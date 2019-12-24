الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساجتمعت لجنة المياه والزراعة والبيئة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي اليوم, بعدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة يتقدمهم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع نظام البيئة.من جانب آخر عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان اليوم, اجتماعًا بعدد من مسؤولي صندوق التعليم العالي الجامعي يتقدمهم الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي عبد الله الدخيل.وناقش الاجتماع التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي 1438 / 1439هـ.// انتهى //14:57ت م0112