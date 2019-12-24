القدس المحتلة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 مقدسياً وحطم نُصباً تذكارياً في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات دهم واسعة طالت عدداً من المنازل، تخللها عمليات اعتداء وتخريب، وانتهت باعتقال 13 فلسطينياً من القدس.كما داهمت حي الشهيد محمد كايد في البلدة وشرعت بتحطيم نصب تذكاري بعدما نصبه نشطاء من العيسوية يوم أمس.// انتهى //14:59ت م0116