الرياض 27 ربيع الآخر 1441 الموافق 24 ديسمبر 2019 واسحصلت وكيلة التطوير والجودة في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة بدرية بنت براك العنزي على جائزة الألكسو الدولية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) للدراسات اللغوية والمعجمية، نظير كتابها (نحو بناء معجم للمتلازمات اللفظية في المعاجم العربية المعاصرة في ضوء المدونات اللغوية)، وهي أول سعودي/ـة وأول امرأة عربية تحصد هذه الجائزة.وتهدف الجائزة إلى دعم البحث والإنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية والمعجمية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالدراسات اللغوية والمعجمية، والإسهام في إبراز الجوانب المعرفية للغة العربية في إطار رصين وذي قيمة مضافة، والقائمون على هذه الجائزة مجمع اللغة العربية بالشارقة ومكتب تنسيق التعريب بالمغرب العربي، وقد كُرمت في اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر 2019، من قبل حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.ويعد الكتاب المؤلف محاولة جديدة في رسم خطوات توصيفية إجرائية قائمة على أسس علمية حديثة، فهو محاولة جديدة في الدراسات اللسانية العربية القائمة على المدونات (Corpus-based Linguistics)؛ إذ إنها تربط بين ما تفيده المدونة الضخمة للمعجم العربي بشكل عملي بدلا من الاكتفاء بتحويل المعاجم الورقية إلى معاجم حاسوبية، وتستفيد قدر الإمكان مما تنتجه اللغويات الحاسوبية من برامج، مما يسهم في ردم الفجوة الواضحة في الصناعة المعجمية التي لم تحظ بعد بجسور تربط بين واقع التقييس المعجمي والواقع اللغوي، بما في ذلك المتلازمات اللفظية ومعالجتها آليا ومدى تمثيلها للاستعمال اللغوي الحي.الجدير بالذكر أن الدكتورة بدرية العنزي متخصصة في المدونات الحاسوبية، وتعليم العربية لغة ثانية، وحاصلة على الزمالة Senior fellow من أكاديمية التعليم العالي البريطانية Higher Education Academy .//انتهى//15:01ت م0117