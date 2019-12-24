بريدة27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم، على رخصة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على إنشاء مركز الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وأبحاث النخيل ، والقيام بعمله ، التابع لشركة الوطنية.جاء ذلك خلال لقاء سموه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع ، والرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد بن سليمان الراجحي ، وتسليم سموه لشركة الوطنية شهادة الترخيص لإنشاء المركز.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية مثل هذه المراكز في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة ودعم البحوث والدراسات المتخصصة في النخيل ، مشيداً بجهود رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي في مكافحة هذه الآفة من خلال إنشاء مركز متخصص في سوسة النخيل الحمراء ، متمنياً أن يقوم هذا المركز بما هو مأمول منه لخدمة الوطن والعمل وفق إستراتيجيات حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – التي تسعى لتحجيم آفة سوسة النخيل الحمراء في منطقة القصيم ، ونشر الوعي والإرشاد في القطاع الزراعي ، والإسهام في تطوير المجالات الزراعية والصناعية في قطاع النخيل ، وأن يحقق أهدافه بشكل منظم ومتطور في عالم مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، سائلاً الله التوفيق للجميع.من جانبه ، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم أن هذا اللقاء لإطلاع سموه على جهود وزارة الزراعة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة القصيم ، ومناقشة سير أعمال المكافحة وكيفية تطويرها ، وإيضاح سبل التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص ورجال الأعمال في الحد من تلك الآفة ، مشيراً إلى ضرورة تعاون الجميع في مجال المكافحة والقضاء على هذه الآفة.وعبر الدكتور محمد بن سليمان الراجحي عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته ودعمه القوي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وحرصه على القضاء عليها بشكل كامل في المنطقة ، مشيداً بدور إمارة المنطقة في ذلك ومساهمتها الكبيرة في تذليل الصعوبات التي تواجه إقامة هذا المركز المتخصص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وكل مايخص هذه النخلة الغالية على قلوب الجميع للمحافظة عليها.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي ، والمشرف العام على الشؤون التنموية في إمارة القصيم فهد بن علي الدبيخي ، والمدير العام للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع.// انتهى //15:08ت م0119