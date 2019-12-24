السيح 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.ونوه محافظ الخرج خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقضاء عليها والحد من انتشارها .وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم إدارة مكافحة المخدرات بالخرج في سبيل تطوير أدائها بما يواكب التنامي السكاني الذي تشهده مدينة السيح ومراكز وقرى المحافظة.حضر اللقاء مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار العتيبي ومدير إدارة القضايا بمكافحة المخدرات بالمنطقة المقدم فهد الضيط.// انتهى //15:09ت م0120