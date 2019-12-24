عرعر 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير المباحث العامة السابق بالمنطقة اللواء عبدالله الشهري ، يرافقه مدير المباحث العامة بالمنطقة المعين حديثا اللواء أحمد الزايدي.وثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي بذلها اللواء عبدالله الشهري طيلة السنوات الماضية وتفانيه في عملة لخدمة دينه ووطنه , متمنياً سموه له التوفيق.كما تمنى سموه للواء الزايدي التوفيق في عمله ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //15:13ت م0121