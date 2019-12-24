غيبده 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسقامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش ،خلال اليوم الرابع من الحملة بإجراء 184 عملية جراحية منها 9 للرجال و 175 للنساء، ليصل مجموع ما تم إنجازه 515 جراحة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.// انتهى //16:22ت م0158