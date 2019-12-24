المنامة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,600.17 بارتفاع وقدره 1.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.71 بارتفاع وقدره 1.96 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و809 آلاف و390 سهما بقيمة إجمالية قدرها 505 آلاف و541 دينارا بحرينيا نفذت خلال 63 صفقة.// انتهى //16:25ت م0160