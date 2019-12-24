الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسقام وفد من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور طالب المنصوري مساعد العميد للشؤون السريرية و الأستاذ المشارك رئيس مختبر المهارات الطبية في جامعة الامارات الدكتور علي الفزاني ، و مساعدة العميد للشؤون التعليمية والتعليم الطبي الدكتور سعاد المرزوقي ، و الأستاذ المشارك في كلية الطب بالجامعة رئيس قسم الوراثة وعلم الجينات الدكتورة فاطمة الجسمي بزيارة اليوم إلى كلية الطب بجامعة الملك سعود.والتقى الوفد بعميد كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور خالد فودة، ووكلاء الكلية والمسؤولين فيها؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية بين الكليتين.وقام الوفد خلال الزيارة بجولة على مباني كلية الطب ومختبراتها ومنشآتها التعليمية، وشاهدوا قسم التعليم الطبي بكلية الطب حيث قدمت الدكتورة منى سليمان عرضًا حول منهج الكلية وبرامج الدراسات العليا بالقسم وما يقدمه القسم من برامج تطويرية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.كما زار الوفد مركز الامتحانات برفقة الدكتور خالد المالكي، والدكتور حمزة عبدالغني المشرفين على المركز واطلعوا على الممارسات الحديثة التي يقوم بها المركز لتطوير عملية الامتحانات والإشراف عليها في الكلية، وواصلوا الجولة ليزوروا مركز المهارات والمحاكاة الصحي بكلية الطب، وقام الدكتور ياسر الأصقه مدير المركز باطلاع الضيوف على ما يقدمه المركز من الدورات التدريبية من خلال استخدام أحدث تقنيات المحاكاة بوصفه حلقة وصل أساسية بين المعرفة والتطبيق لطلاب الطب والأطباء المقيمين وأطباء الزمالات؛ وذلك لإكسابهم المهارات التطبيقية كممارسين صحيين.وتم الاتفاق مع فريق جامعة الامارات على تعزيز التعاون وبناء فرق عمل مشتركة منبثقة من اتفاقية التعاون و التوأمة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود.// انتهى //16:27ت م0162