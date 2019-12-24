بيروت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.94% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 782.24 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120 ألفاً و414 سهماً، بقيمة 834 ألفاً و951 دولاراً أمريكياً نفّذت خلال 15 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و726 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و580 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:27ت م0163