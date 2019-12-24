اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1441/4/27 هـ الموافق 2019/12/24 م واس
بيروت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.94% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 782.24 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120 ألفاً و414 سهماً، بقيمة 834 ألفاً و951 دولاراً أمريكياً نفّذت خلال 15 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و726 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و580 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:27ت م
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