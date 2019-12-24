جدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساستضافت جمهورية غينيا في العاصمة كوناكري، خلال يومي 23 و24 من ديسمبر الجاري ، ورشة عمل خاصة بإدماج وتمكين ذوي الإعاقة , التي أقيمت بالتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة العمل الاجتماعي وتعزيز المرأة والطفل في جمهورية غينيا، بحضور مجموعة من الخبراء في مجال دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء في المنظمة.وأشارت مديرة إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية والأسرية بمنظمة التعاون الإسلامي مهلة أحمد طالبنا، إلى أن عقد هذه الورشة يبلور اهتمام المنظمة بالرفاه وسلامة وحماية ذوي الإحتياجات الخاصة في الدول الأعضاء , وفقا للقرارات الوزارية ذات الصلة.وأوضحت طالبنا أن الأمانة العامة بالمنظمة تعمل على إعداد خطة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تزويد الدول الأعضاء بالإستراتيجيات والآليات والمبادئ التوجيهية للمساهمة بشكل أفضل لضمان رفاه الطبقات الإجتماعية الأقل حظاً , تحقيقاً للضمان الإجتماعي , إلى جانب تعزيز مشاركتها في تطوير الدول الأعضاء, ودعم فرص التمويل للبرامج والخدمات الاجتماعية والطبية المختلفة المخصصة لذوي الإعاقة.وبينت مديرة إدارة الشؤون الإجتماعية والثقافية بالمنظمة , أن الورشة تهدف إلى إثراء مشروع خطة المنظمة وإبراز جهود المؤسسات والأجهزة التابعة العاملة في هذا المجال , إضافة إلى لتبادل أفضل التجارب، ومراجعة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية، لاسيما تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //16:31ت م0164