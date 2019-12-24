الدمام 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن قطاعات الدولة المختلفة، تحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطوير قدرات الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مبيناً سموه أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة نشاطاً في حركة عبور المسافرين في مختلف المنافذ، في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة لرفع أعداد المعتمرين، والسياح، إضافة إلى الأنشطة العلمية والترفيهية في مختلف المناطق.وقال سموه لدى استضافته منسوبي جوازات المنطقة الشرقية في مجلس الاثنينية الأسبوعي، يتقدمهم مدير جوازات المنطقة العميد إبراهيم بن محمد السويلمي " نحن مقبلون على إجازات منتصف العام الدراسي، ومواسم سياحية، مما يتطلب مضاعفة الجهد، ورفع الاستعداد، وتهيئة القدرات البشرية والتقنية، دون الإخلال بمعايير الأمن والسلامة، والمنافذ الموجودة في المنطقة الشرقية تشهد على الدوام كثافة في حركة المسافرين، ولا يخفاكم أن منفذ جسر الملك فهد البري، يمثل نسبة عالية من حركة المسافرين في المملكة، وهذا يجعلنا نؤكد ضرورة الاهتمام بهذه المنافذ، وإعداد الخطط لتيسير حركة المسافرين".وأضاف سموه "تشكل المنافذ البرية أهمية قصوى، تختلف عن المنافذ البحرية والجوية، ففي المنافذ البرية الحركة غير مجدولة، فلا جدول محدد للمغادرين أو القادمين، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود، ووضع المزيد من السيناريوهات، والاحتمالات، لتجنب أوقات الذروة، وهذه المهام الصعبة لا يواجهها إلا رجال أكفاء أمثال إخواننا وأبنائنا العاملين في المنافذ، ومنهم منسوبي جوازات المنطقة الشرقية، وأنا كلي ثقة بهم وبزملائهم من مختلف القطاعات، أنهم قادرون على تجاوز هذه المصاعب، وأن يسخروا كل الطاقات والقدرات لتيسير حركة وعبور المسافرين، وأن يكونوا مثالاً يحتذى به في تنفيذ الخطط".وبين سموه " الأمن والسلامة ركيزة من الركائز التي تحفظ النظام، وتحقق الغايات، والتيسير على الناس هدف نعمل من أجله، إلا أن التيسير لا يعني تجاوز الأنظمة، والتساهل المؤدي إلى التفريط، والعاملين في المنافذ يجب أن يدركوا هذه الحقيقة ويعملوا من أجلها"، لافتاً سموه إلى أن المنافذ، ستشهد بعد فترة قريبة ذروةً في حركة المسافرين، بين مسافرين في إجازة نصف العام الدراسي، وباحثين عن الأجواء الجميلة في البراري في المملكة بعد ما من الله علينا بحالة مطرية شملت الكثير من النواحي، إضافة إلى موسم الشرقية وغيرها من الفعاليات والمناسبات المتنوعة التي تشهدها المملكة لدعم وتنشيط السياحة، وبلادنا مقصد للكثيرين من حول العالم، سواءً لزيارة المقدسات، أو للسياحة التراثية والأثرية، وغير ذلك من المواقع، وواجبكم العمل على تحقيق الغايات، وعكس الصورة الإيجابية عن المملكة والتطور الذي حققته، والقفزات التي خطتها في مجال تيسير الإجراءات وميكنتها.ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، "حفظهما الله" على توجيهاتهما الدائمة، ودعمهما المستمر لقطاعات الدولة المختلفة، لتطوير أدائها وقدراتها، والعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقطاعات وزارة الداخلية واحدة من هذه القطاعات التي شهدت تطوراً متسارعاً، معرباً سموه عن سعادته حينما يسمع من المستفيدين الثناء على تطور الخدمات، والإشادة بهذه التحولات، وهذا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة –أيدها الله-، وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن في مختلف المواقع".وأضاف سموه " الجهد الذي يقوم به رجال الجوازات يستحق الشكر والإشادة، ولهم منا كلمات الشكر والتقدير، ووصيتي لهم ولكل من وضع في موقع لخدمة الناس، الحرص على التيسير، والتطوير، والابتسامة، وأن يواكبوا التطورات التقنية والإدارية، وتحقيق رضا المستفيدين، فكل من تولى مسؤولية وضع لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة، ودعواتي لهم بالتوفيق والإعانة، وأن يكتب الله لهم الأجر على هذا الجهد المبذول".من جانبه، قدم مدير جوازات المنطقة الشرقية، إيجازاً عن جهود إدارة الجوازات سواءً في ضبط مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود ونظام العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، وجهود إصدار الجواز السعودي وهوية مقيم، سواءً عبر الخدمات الإلكترونية، أو في مقرات الجوازات.فيما شرح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلّا العتيبي، التقنيات الجديدة التي أضافتها المديرية العامة للجوازات، في المنافذ الحدودية، التي شملت جهاز "بنان" للتحقق من الهوية، وأجهزة الخدمة الذاتية للتأشيرة السياحية، ونظم المراقبة والمتابعة في المنافذ.وشهد اللقاء مداخلات من الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، ومن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينيين، والشيخ علي السلمان.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة، وأهالي المنطقة الشرقية.// انتهى //16:32ت م0165