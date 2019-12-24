الباحة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية القرى للبر والخدمات الاجتماعية المهندس ماجد الصعيري, والمشرف العام على دار الملك فهد لإيواء الأيتام بالقرى علي بن عبدالله الزهراني.وفي بداية الاستقبال رحب سموّه بالصعيري ومرافقيه مثمناً الجهود التي تقوم بها الدار ومنسوبيها تجاه الأيتام وماتقدمه من رعاية لهم في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً سموّه ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تحقيق ما هو أميز وأمثل لنزلاء الدار.واستمع الأمير حسام بن سعود خلال الاستقبال إلى شرح مفصل عن الخطط المستقبلية للدار والبرامج النوعية التي ستقدم للنزلاء تحقيقاً لتطلعات سموّه لتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم, كما تسلم سموّه تقريرًا عن إنجازات الدار خلال الفترة الماضية.واطلع أمير المنطقة خلال اللقاء من أبناء دار الملك فهد لإيواء الأيتام إلى آرائهم واحتياجاتهم ومطالبهم.من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية القرى للبر والخدمات الاجتماعية باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الدار عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير الباحة على حرصه ودعمه للدار ونزلائها, واعدًا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات سموّه.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //16:37ت م0168