القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند 697 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 990 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7ر0% ليبلغ 43ر13805 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 36ر0% مسجلاً 42ر526 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي هبط بنسبة 48ر0% لينهي التعاملات عند 06ر 1384 نقطة.// انتهى //16:38ت م0169