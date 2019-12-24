تبوك 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم ، محاضرة توعوية لمربي المواشي ، وذلك في مركز لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببئر بن هرماس بحضور مربي المواشي .وتناولت المحاضرة توعية المربين عن الترقيم الإلكتروني للإبل وأهمية التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني ، قدمها كل من الدكتور عصام الدين والدكتور محمد الحسن من قسم الإرشاد البيطري بالفرع، اللذان قدما شرحاً مفصلاً كذلك عن مرض الهيام وكيفية الوقاية منه والحد من انتشارة ، واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم وإستفساراتهم بهذا الخصوص .من جانبه أوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي ، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي المواشي ، إضافة إلى توعيتهم عن الترقيم الإلكتروني للإبل الذي يطبق حالياً بالمملكة مع ضرورة التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني .// انتهى //16:39ت م0170