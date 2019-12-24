الدمام 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية اليوم, ورشة عمل بعنوان "التمويل الجماعي", وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.وأوضح أخصائي تطوير السياسات بهيئة السوق المالية يوسف بن عبدالرحمن الزميع، أن التقنية المالية صناعة مالية جديدة تستخدم التطبيقات التقنية لتحسين المنتجات والخدمات المالية عبر تيسير وصول جميع فئات المستثمرين إلى الخدمات المالية بطريقة سهلة وسريعة وبتكلفة تنافسية, مشيرا إلى أن التقنية المالية تمثل حاجة سوقية تخدم جميع القطاعات، وينبثق منها الكثير من الأنشطة منها التمويل الجماعي، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت منصة باسم "المستشار الآلي"، وتعنى بالاستثمارات ذات العلاقة بهذا النوع من النشاط.وأكد أن رؤية 2030 تتبنى تشجيع الاستثمار، عاداً التقنية المالية داعما رئيسا للرؤية بوصفها مساهما في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الاجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة.واستعرض الزميع الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية لتحديد الإطار التنظيمي للتمويل الجماعي.// انتهى //16:40ت م0171