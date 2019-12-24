الدمام 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأكد مدير الانشاء والتقييم الإستراتيجي بوحدة تطوير المحتوى المحلي والأعمال المحلية بشركة " سابك " غنام الغنام، أن الشركة على استعداد للدخول مع المستثمر بالمشروع في حال عدم القدرة على التغطية الكاملة لتكاليف المشروع، محذرا من الاستعانة بدراسة الجدوى الجاهزة نظرا لاختلاف التوقيت الزمني للدراسة، فضلا عن اختلاف الظروف السائدة في المدة الماضية عن الزمن الحالي.وأوضح الغنام خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ضمن برنامج نصنع بالتعاون مع شركة سابك بعنوان " مشروع الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي " أن مبادرة " نساند " يشمل جميع مشتريات " سابك "، لافتًا إلى أن كافة مشتريات " سابك " من التصنيع المحلي أو المنتجات المستوردة، مؤكداً، أن " سابك " تدعم المستثمر للفرص التي تطرحها من خلال دراسة الجدوى الأولية والتفصيلية.وأشار إلى أن دراسة الجدوى تقدمها " سابك " مجانا للمستثمر السعودي، مبينا، أن الشركة تدعم الأفكار التي يمكن تحويلها إلى منتجات صناعية، حيث تقدم الشركة الاستشارات التقنية فمعظم الصناعات بالمملكة تتطلب شريك تقني، فضلا عن تقديم الاستشارة في اختيار التقنية،بدوره أكد عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية عبد الله الصانع، وجود توجه على فرض الصناعة الوطنية بالمشاريع الكبيرة، متوقعًا حصد ثمار هذا التحرك في المستقبل، مشيراً إلى أن مبادرة "نساند" التابعة لشركة سابك تولي أهمية كبير للمحتوى المحلي من خلال فرض الصناعة الوطنية على جميع مشتريات الشركة، مبينا أن هيئة الصادرات تقوم بدور كبير لخدمة المصانع لزيادة التصدير.// انتهى //16:42ت م0172