الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في تايلند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الألمبية ( طوكيو 2020 ).وأجرى الأخضر اليوم تدريبه ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للبطولة على الملعب الرديف لملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، إذ تركّز المران على العمل البدني، الذي بدأ دون استعمال الكرة، ليعقب ذلك مران بدني باستعمال الكرة.وشهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب عبدالله الحمدان نظير شعوره بآلام في باطن القدم اليسرى، ليفضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته بعد أن تم إجراء أشعة على موضع الآلام للاطمئنان على حالته.الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية" لبطولة آسيا، إلى جوار منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.// انتهى //17:18ت م0180