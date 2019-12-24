الكويت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسوقعت المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة اليوم في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.وقد وقع الاتفاقية الملحقة، عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية.أما مذكرة التفاهم، فقد وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي معالي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.وقال سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله.وثمن سمو وزير الطاقة الجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.وأكد سمو وزير الطاقة أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميًا من النفط الخام التزامًا بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير.// انتهى //17:34ت م0183