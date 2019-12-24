الخرطوم 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسوقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بمقرها بالخرطوم اليوم مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" عبر برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود بتكلفة 120مليون دولار، بحضور وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني علم الدين عبدالله ابشر.وأوضح رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي في تصريح صحفي أن مذكرة التفاهم تستهدف برنامج تسويق الثروة الحيوانية في السودان وستساعد صغار المنتجين على الاستمرار والصمود والتركيز وبناء قدراتهم، مبيناً أن تكلفة المشروع حوالي 120مليون دولار وله ثلاثة مكونات هي التمويل الريفي وتطوير الموارد الطبيعية وقيمة الأعمال.// انتهى //17:46ت م0185