القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم بمستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر.وتناول الاتصال مستجدات الوضع في المشهد الليبي، وبحث آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا.كما أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.وجرى خلال الاتصال بحث سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لأوجه الأزمة الليبية كافة.// انتهى //17:56ت م0188