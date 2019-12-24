تبوك 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستواصل رابطة فرسان ضباء البيئية برنامجها البيئي لغرس عدد من الشتلات الزراعية في فناء مدارس محافظة ضباء، حيث أنهت أمس غرس عدد من الأشجار في متوسطة ضباء للبنين ضمن خطة التشجير التي تقوم بها بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة.وبيّن رئيس الرابطة سلامه بن سويلم العايدي، أن هذا البرامج يأتي ضمن جهود الرابطة للتوعية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها، ودعم وتعزيز الغطاء النباتي ، ونشر الوعي بين افراد المجتمع، لافتاً إلى أن البرنامج هو الثالث من عمر البادرة التي أطلقتها الرابطة تحت شعار " يالله نشجر مدارسنا "، والتي دشنها محافظ ضباء محمود الحربي مؤخرا، وذلك بمقر مكتب تعليم المحافظة.وأشار العايدي إلى أن الرابطة ستواصل العمل لدعم وتعزيز الغطاء النباتي في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة سواء بإقامة الفعاليات أو الأنشطة التي من شأنها الرفع من مستوى الوعي وتحويل مدارسنا إلى بيئة خضراء يسقي وينمي الطالب فيها الشجر مثلما يستقي مختلف العلوم وينهل منها.// انتهى //17:59ت م0189