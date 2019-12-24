القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بمشاركة معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات"، إلى تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة بعض قضايا التعليم العالي ومشكلاته، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك وضع تصورات مستقبلية لبعض مسارات التعليم العالي واتجاهاته.وناقش المؤتمر في جلساته اليوم قضايا التحديات والرهانات للذكاء الاصطناعي، والدراسة المرجعية لسياسات البحث العلمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في إطار الثورة الصناعية الرابعة، ووثيقتي الألكسو بشأن الإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتصنيف العربي للجامعات.كما شارك معالي النائب في افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تم خلاله تقديم جائزة معهد البحوث والدراسات العربية "جائزة الشباب العربي".وأكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته الافتتاحية على ضرورة التشاور والتحاور في مجال الذكاء الاصطناعي بين العرب، ودراسة التحديات التي يمكن أن تطرأ على التعليم في مجال التقنيات الجديدة.وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح من الضروريات لجميع المؤسسات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خِدْماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الخِبْرات المشاركة في المؤتمر من أجل الخروج بتوصيات تفيد العاملين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.من جانبه قال مدير عام منظمة الألكسو ولد أعمر في كلمته: إن العالم يشهد اليوم ثورة صناعية رابعة تحدث تغيرات في مجال التقنية والمعرفة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء بما يؤثر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي، مما يتطلب استكمال منظومة الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى المعرفة.حضر المؤتمر الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في مصر الدكتور خالد بن عبد الله النامي.//انتهى//18:00ت م0191