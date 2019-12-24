الجبيل 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسوقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل اليوم، عقد شراكة مجتمعية مع 3 شركات، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، وذلك في فندق كران بالجبيل الصناعية.وأوضح العسكر دور هذه الشراكات في تحقيق الأثر التنموي، والذي من شأنه العمل على استدامة عمل الجمعيات الخيرية، وتعظيم التكافل الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وذلك تماشيا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.ونوه إلى الإهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في دعم القطاع الخيري، نظرا لما يمثله من ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته من الخدمات، وأبرزها ما تقوم به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في خدمة كتاب الله تعالى، وبما يعكس ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، من جهود في خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.من جانبه قال مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر إن ثمرات رؤية 2030، قد تجسدت في جهود القطاع الخاص والقطاع الخيري في خدمة المجتمع، وتحقيق المسؤولية المناطة بالشركات من خلال توقيع عقد شراكة مجتمعية مع عدد من الشركات، وذلك في سبيل تفعيل تنمية الموارد البشرية ودعم ورعاية برامج الجمعية.وقدم الجبر شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على عنايتهم بكتاب الله طباعة وحفظاً ودعماً واهتماماً، كما شكر محافظ الجبيل على رعايته لأنشطة وبرامج الجمعية، مثمنا للشركات المبادرة للمسؤلية المجتمعية والتي تعد انموذجا وطنياً يستحق الشكر.وأكدت الشركات المبادرة أن عقد الشراكة يأتي من منطلق التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية فيما يخدم المجتمع بكافة شرائحه بما يحقق تنمية أفراد المجتمع وتربيته تربية صالحة في بيئة قرآنية َوحمايته من الفتن.يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية بلغ أكثر من 20 الف مستفيد ومستفيدة، كما بلغ عدد الطلاب والطلبات 9000 طالب وطالبة في حلقات المساجد والفصول النسائية، وبلغ عدد الحفاظ لعام 1440هـ(89) حافظا وحافظة، ليصبح مجموع الحفاظ(495) حافظا وحافظة.// انتهى //18:13ت م0193