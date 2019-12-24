الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.وأكد سموه أن الهيئة السعودية للفضاء ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم بتأسيسها قبل عام وتكليفها بقيادة وتطوير صناعة الفضاء في المملكة، وهي تعمل بخطوات مدروسة لوضع التنظيمات والأنظمة اللازمة لإحداث النقلة المأملة في هذا القطاع انطلاقًا من أهمية تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة عالميًا، والاستفادة من كافة الإمكانيات التي يوفرها الفضاء.وبين سموه أن الهيئة السعودية للفضاء أعدت الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع بالتشاور والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، وسيتم رفعها للدولة قريباً لإقرارها، مؤكداً على أن الاستراتيجية ترسم خارطة طريق واضحة وتحدد الأهداف ومحاور التركيز في مجال الفضاء والمتطلبات والمسؤوليات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتشتمل على أهداف ومشروعات وبرامج طموحة قابلة للتنفيذ من شأنها أن ترتقي بقطاع الفضاء في المملكة إلى أعلى المعايير العالمية لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.وهنأ سموه الجهات والأشخاص المعينون في المجلس على الثقة الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والعمل بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن، ويضم مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عدداً من الجهات الحكومية، و ثلاثة من الأعضاء المعينون لذواتهم، هم كلا من :- صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعـود بن محمد آل سعود، ومعالي الدكتور محمـــــــد بن إبراهيم السويل، والأستاذة رانيا محمـود نشار.// انتهى //18:14ت م0194