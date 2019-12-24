الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على ضمك 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها ضمن دور الـ16 للمسابقة.وتقدم ضمك بهدفين عن طريق مازن أبو شرارة في الدقيقتين 37 , 44 , وبعدها بأربع دقائق قلص لاعب النصر "المغربي"عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك 2 ـ 1 .وفي الشوط الثاني تمكن البديل يحيى الشهري من معادلة النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 76 , ليعود حمد الله ويسجل هدفين متتالين عند الدقيقتين 82 "ركلة جزاء " و84 , ويمنح النصر بطاقة العبور لدور الثمانية لكأس الملك الذي سيواجه فيه الفائز من مباراة العدالة والشعلة .// انتهى //18:37ت م0198