الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسدشنت جميعه صوت متلازمة داون اليوم، مشروع حقيبة صوت متلازمة داون بدعم استراتيجي من مؤسسة الملك خالد، وبدعم من بنكين محليين، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمينة صندوق مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن الجهات الداعمة، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وأوضحت سموها أن مشروع حقيبة صوت متلازمة داون يهدف إلى تثقيف ومساعدة أسر ذوي متلازمة داون في جميع أنحاء المملكة من سن الميلاد وحتى عمر السنتين لفهم بعض الصعوبات التي قد تعترض أبنائها خلال مراحل اكتسابهم للغة، مبينةً أن المشروع يساعد على معرفة بعض التقنيات والأساليب التي تساعد على تنمية المهارات اليومية لذوي متلازمة داون، وتسهم في بناء مستقبل مشرق لهم، ويتضمن الدليل 97 فيديو إرشادي من إنتاج الجمعية.من جهتها عرفت مديرة إدارة التواصل والعضوية بالجمعية منال الهبدان بالجمعية وإنجازاتها، كما عرفت بما تتضمنه الحقيبة، واختتم حفل التدشين بتكريم سمو الأميرة بسمة بنت بدر الجهات الداعمة (مؤسسة الملك خالد، بنك الجزيرة، وبنك ساب).عقب ذلك أقيمت ورشة " أمهات حديثي الولادة لأطفال ذوي متلازمة داون" ، الهادفة إلى تهيئة ودعم ومساندة أمهات متلازمة داون، وممن تتوقع إنجاب طفل ذو متلازمة داون.وتناولت الورشة التعريف بمتلازمة داون وببرنامج التدخل المبكر وأهميته، والتخصصات المسؤولة عن تطبيقه (أخصائي العلاج الطبيعي، أخصائي اللغة والنطق، وأخصائي العلاج الوظيفي، والطبيب)، والدور الذي يقومون به، كما تناولت الورشة استراتيجيات الدعم من سن الميلاد، وكيف يتعلمون أطفال ذوي متلازمة داون، والرضاعة، ووضعية الطفل أثناء تناول الطعام.// انتهى //18:41ت م0199