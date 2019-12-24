حفر الباطن 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسوقعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" اليوم، مذكرة تفاهم مع أمانة محافظة حفر الباطن، بحضور أمين أمانة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي.وتهدف المذكرة إلى التعاون وتسهيل الإجراءات والتعاملات والمعاملات الخدمية وإتاحة الفرص التطوعية في الجمعية لموظفي الأمانة والمساهمة في إبراز أنشطة ومشاريع الجمعية في المواقع الدعائية التي تملكها الأمانة ، والسعي في توظيف أبناء الجمعية لدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة حسب الإمكانيات و تمكين الجمعية من المشاركة والتعريف بخدماتها وأنشطتها في المهرجانات التي تقيمها الأمانة، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم الخدمات والاستشارات للجمعية من قبل الشركات والمؤسسات والمقاولين المتعاقدين مع الأمانة ومشاركة أبناء الجمعية بالفعاليات والمناسبات التي تقوم بها الأمانة.ويأتي ذلك من منطلق تعزيز المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد وتحسين مخرجاتها وحوكمتها وسعيًا نحو استفادة كل طرف من خبرات وقدرات الطرف الآخر بما يحقق مصالحهما بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة (2030) وتحقيق النفع العام المشترك وتشجيع مبدأ التكامل والتعاون وتبادل الخبرات بين القطاع الحكومي والقطاع الخيري في تحقيق الأهداف المشتركة.// انتهى //18:44ت م0200