الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جمعية اعمال للتنمية الأسرية برنامجها النوعي (حياة)، لنزلاء دور الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والتي هي من الفئات الأشد حاجة لرعايتها والاهتمام بها، وتمكينها، من الناحية الاجتماعية والنفسية والمهنية، لتحويلها من فرد مستهلك إلى فرد منتج .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبد الرزاق عبد الله القشعمي أن البرنامج يستهدف الاحتياجات النفسية والاجتماعية للفتيات بمختلف مراحلهن العمرية، إضافةً إلى بعض البرامج الموجهة لتعديل بعض السلوكيات أو تنمية مهاراتهن وقدراتهن الفردية، وتمكينهن بعد تقديم التدريب والتأهيل المتخصص اللازم لهن من خلال توفير فرص العمل أو فتح وتأسيس مشاريع صغيرة لهن.ونوه القشعمي بالدعم الذي تجده جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة الفرد والمجتمع.//انتهى//18:53ت م0203