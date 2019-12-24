الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسعقد المجلس التنفيذي لـ"نساند" اجتماعه السادس اليوم, في مقر "سابك" الرئيس بالرياض.وجرى خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، والاطلاع على مستوى التقدم والإستراتيجية المستقبلية لدعم المحتوى المحلي، بحضور كبار التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص.وتضمن جدول أعمال الاجتماع تخريج 40 من رواد الأعمال المؤهلين للاستثمار في السوق السعودية، والإعلان عن مشاريع ستسهم في تعزيز الناتج المحلي بحوالي 6.1 مليارات ريال، إضافة إلى توفير 3149 فرصة عمل.وشهد الاجتماع الإعلان عن براءة اختراع جديدة سجلتها الشركة العالمية للصناعات التحويلية "GDI" - شركة سعودية رائدة في الصناعات التحويلية- التي نجحت بالتعاون مع شركة إيفونيك "Evonik" الألمانية، بتطوير تقنية حديثة لإنتاج مادة كحول الإيزوبروبيل متعدد الاستخدام، ما سيسهم في تحقيق الاستدامة في الأسواق المحلية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي و زيادة صادرات المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاجتماع أيضا تكريم 85 من الخريجات ممن يحملن درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء اللاتي اجتزن بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثفاً، بالتعاون مع المعهد العالي للصناعات المطاطية، حيث أسهم هذا البرنامج في تعزيز مهاراتهن ومعارفهن بقطاع الصناعة، ليصبحن مؤهلات للعمل في هذا القطاع الحيوي.ووقع مجلس "نساند" في إطار إيجاد فرص وظيفية للشباب والشابات في المملكة, مذكرات تفاهم ضمن برنامج "اكسابك"، الذي يتيح فرصة تدريبهم في أحد مواقع "سابك" وشركاتها التابعة في السعودية، للإسهام في تأهيل الكفاءات الوطنية بما يدعم الشركات المحلية لزيادة المحتوى المحلي وتحقيق أهداف (رؤية 2030).كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الغرف التجارية والصناعية في مناطق المملكة، للإسهام في زيادة توطين الوظائف المحلية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى اتفاقيات مع شركات عالمية للاستثمار في السعودية، في مجالات: (الابتكار، والكهرباء، والاستشارات الهندسية، والطاقة المتجددة، وتوطين عدد من التقنيات في المجال الصناعي).يذكر أن المجلس التنفيذي لـ"نساند" تأسس في بداية 2018م، لمتابعة وتنفيذ أهداف مبادرة (سابك) الوطنية - "نساند" - لتنمية المحتوى المحلي، ويعقد المجلس سنوياً ثلاثة اجتماعات، ويضم في عضويته كلًّا من وزارتي الطاقة، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.// انتهى //18:54ت م0205