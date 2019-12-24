القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني حسين باسلامة اليوم، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) محمد ولد أعمر.وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزير اليمني في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي حول الذكاء الاصطناعي والتعليم (التحديات والرهانات) المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحث التعاون المشترك في تطوير التعليم العالي.// انتهى //18:55ت م0206