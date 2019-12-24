الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اليوم , الاجتماع التحضيري للجنة العمليات والتدريب لمعاونين هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون .ويأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المتعلقة بالعمل الخليجي العسكري المشترك وقرارات مجلس الدفاع المشترك، ووضع خطة العمل لاجتماعات عام 2020م التي تختص بالاجتماعات المشتركة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.وذكر الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، إن إجتماع اليوم يأتي لبحث زيادة سبل التكامل المشترك وتفعيل آلية العمل لتنفيذ القرارات العسكرية التي تم إقرارها في جميع المجالات ذات الطابع العسكري، و ضمن إطار يسهم في تعزيز العمل الخليجي العسكري المشترك ويهدف إلى تحقيق منظومة عمل موحدة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. // انتهى //18:57ت م0207