تونس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي, الذي يزور تونس حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الأساسية التي يعمل عليها البرلمان حاليًا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف في المجتمعات العربية وما يقوم به البرلمان من مجهودات في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية وكذلك بلورة قانون المحافظة على الآثار خاصة في الدول التي تشهد نزاعات.وأوضح السلمي في تصريح أدلى به عقب اللقاء أنه تناول مع الرئيس التونسي أيضاً ملف تطوير التشريعات والقوانين العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي خاصة في مجال النقل والتجارة البينيّة والاستثمارات وغيرها, بالإضافة إلى وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.// انتهى //19:13ت م0209