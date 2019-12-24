القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه اف سي مصر بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وأحرز هدفي مصر المقاصة أحمد سعيد أوكا لاعب فريق (اف سي مصر) بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47، وميدو جابر في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي (اف سي مصر) أحمد الشيخ في الدقيقة 41 ورضا الويشى في الدقيقة 89.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 9 نقاط في المركز الـ13 مؤقتًا و(اف سي مصر) إلى 8 نقاط في المركز الـ15.// انتهى //20:33ت م0216