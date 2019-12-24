جدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة أمس، حفلها السنوي على الواجهة البحرية بمحافظة جدة ، بحضور صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأبناء وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمج هذه الشريحة من المجتمع مع أقرانهم من الأسوياء.ورفعت سمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على دعمهما للجمعية وجميع أسر ذوي الاعاقة وأبنائهم.وأشارت سموها إلى أن من أهم برامج الجمعية التي اقامتها خلال الفترة الماضية "السلة الغذائية" و"احتفال افطار رمضان" ، و"كسوة العيد" و"هدية العيد" و"الحقيبة المدرسية" إلى جانب سلسة من البرامج التدريبية ، وتقديم الأجهزة الطبية ، وبرامج التوظيف ، والاستشارات القانونية ، و"دعم حرفة" ، و"علاجك ميسر".وشهد الحفل عدد من الفقرات التثقيفية والاجتماعية التي تخدم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم ، والاهتمام بهم في المجتمع ، في حين ذهبت الجائزة الكبرى للجمعية ضمن فعاليات الحفل لإحدى المستفيدات من خدمات الجمعية "اعاقة بصريه".يذكر أن الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الاعاقة شاركت، وضمن الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة الذي اسدل عنه الستار يوم السبت الماضي، وذلك من خلال جناح لتعريف زوار المعرض بالجمعية وبرامجها وأنشطتها وأهدافها ورؤيتها ورسالتها التي تقدم الدعم والمساندة لأسر ذوي الاعاقة، لإيجاد جو من التوازن النفسي والاجتماعي ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع وقادرين على مساعدة أبناءهم للانخراط في سوق العمل أو الاستفادة من فرص العمل الحكومي.// انتهى //20:34ت م0217