الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بخمس لقاءات جمعت بين القادسية والطائي، والمجزل مع نجران، والبكيرية ضد حطين، والنجوم مع الثقبة، وأخيرا الجبلين أمام أحد.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بالخبر خسر القادسية بهدف دون رد أمام ضيفه الطائي، بتوقيع لاعب الأخير عمر السحيمي في الدقيقة 93 من زمن المباراة.الفوز رفع رصيد الطائي إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن القادسية وصيف جدول الترتيب.وفي مباراة أخرى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حقق المجزل الفوز بنتيجة 3-1 على ضيفه نجران وسجل ثلاثية المجزل كل من إنريكي "بالخطأ في مرماه" وفهد العبيد ونواف السحيمي في الدقائق 45+2 و66 و89 توالياً، بينما تكفل مبارك الصقور بتسجيل هدف نجران قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق.ورفع المجزل رصيده إلى 12 نقطة في المركز 20 ، بينما تجمد رصيد نجران عند 20 نقطة بالمركز الثاني عشر في جدول الترتيب.ونجح فريق حطين في العودة بـ3 نقاط غالية من فوزه خارج ملعبه على حساب البكيرية بهدف دون رد للاعب سامي ماطري في الدقيقة 55.ورفع حطين رصيده لـ16 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما تجمد البكيرية عند 24 نقطة في المركز الثامن.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، تغلب الثقبة على مضيفه النجوم بهدفين دون مقابل، حملا توقيع تركي السفياني وعبدالرحمن القرني في الدقيقتين 80 و94.وارتفع رصيد الثقبة إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند 15 نقطة بالمركز التاسع عشر.وفي ختام مباريات اليوم، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، حقق أحد فوزا بنتيجة 3-1 على مضيفه الجبلين.وسجل ثلاثية أحد كل من محمد قاسم وفهد اليماني وبدر البيشي "بالخطأ في مرماه" في الدقائق 33 و44 و59، بينما جاء هدف الجبلين بواسطة عبدالعزيز العلاوي "بالخطأ في مرماه" أيضا في الدقيقة 63.وارتفع رصيد فريق أحد إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الجبلين عند 26 نقطة بالمرتبة السادسة في جدول ترتيب المسابقة.// انتهى //20:35ت م0219