الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أمس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز في دورته الخامسة، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس المنتخب للدورة الخامسة، وذلك في فندق راديسون بلو بالرياض.وفي بداية الاجتماع نقل سموه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وثقته بأعضاء الجمعية العمومية والمجلس المنتخب للدورة الخامسة، واهتمامه -رعاه الله- ببرامج ومشاريع المركز ومبادراته الوطنية وما يقدمه من حلول لمعالجة حالات الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتحد من قدراتهم.فيما عبر أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، على الاهتمام والرعاية الكريمة بالعمل الخيري بصفة عامة ولمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بصفة خاصة، وما يحظى به المركز منذ تأسيسه من رعاية ودعم.وكان سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة, قد حضر قبل بداية الاجتماع توقيع مذكرة تعاون علمي بين المركز ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء المجلس .وأقر الاجتماع عدداً من القرارات أهمها اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً للمجلس، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبد الله الفيصل نائباً لرئيس مجلس الأمناء، واختيار معالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض رئيساً للجنة التنفيذية، وناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي رئيساً للجنة الاستثمار والموارد المالية، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لهيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة للدورة الثالثة، والدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز رئيساً للجنة العلمية، وفاروق بن عبد الله الخزيم مشرفاً مالياً.كما اعتمد المجلس تنظيم المركز للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل في مطلع العام القادم بمشيئة الله، ثم اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمركز للعام 2020م، واعتمد خطة أبحاث وبرامج ومشاريع المركز ومبادراته للعام 2020م.وتناول الأمير سلطان بن سلمان أهم ملامح وتطلعات المركز للفترة القادمة في مختلف المسارات، ومن ذلك تفعيل المبادرات بالتعاون مع شركاء المركز لتحقيق إستراتيجية وموائمة الفرص المتاحة للاستثمار بما يحقق أهداف المركز للاستمرار في تحقيق النجاحات على أعلى المستويات والبحث عن مزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.وفي ختام الاجتماع شكر سموه أعضاء مجلس الأمناء الجديد وأعضاء اللجان العاملة مع المجلس وكذلك منسوبي المركز على ما بذلوه من جهود كان لها دور مؤثر في مواصلة الإنجازات ولله الحمد، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.مما يذكر أن مجلس أمناء المركز للدورة الخامسة ضم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبد الله الفيصل، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومعالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ومعالي فهد بن عبد المحسن الرشيد، والدكتورة تهاني بنت عبد العزيز البيز، وعبد الرحمن بن علي الجريسي، وخالد بن علي بن عبد الرحمن التركي، والمهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، وعمرو بن محمد بن عبد الله كامل، وطارق بن عبد الرحمن بن صالح السدحان، وفهد بن عبد الله بن صالح العثيم.// انتهى //20:38ت م0220