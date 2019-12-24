تونس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق الترجي الرياضي التونسي على نجم المتلوي في ميدانه بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري التونسي لكرة القدم.وبهذه النتيجة تقدم الترجي إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 7 مباريات أجراها حتى الآن، فيما توقف نجم المتلوي في المركز الثاني عشر مع حمام الأنف برصيد 9 نقاط من 12 مباراة .ومازال الاتحاد المنستيري في الصدارة بـ25 نقطة يليه الأفريقي بـ22 نقطة .// انتهى //20:49ت م0223