واشنطن - بوينس أيرس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم قرية وبلدية إيل هويو بمقاطعة تشابات جنوب الأرجنتين.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 15 كم شمال غربي قرية وبلدية إيل هويو فى مقاطعة تشابات جنوب الأرجنتين.ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.// انتهى //20:52ت م0224