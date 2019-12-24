الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسحصد كويتيان أحدهما طفل، وسعودي اليوم، جوائز "نجم المدرج" التي دأب نادي الإبل (المشرف على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة)، على توزيعها بشكل يومي على الجمهور؛ تقديرًا لدوره المؤثر في إحياء الفعالية.ويأتي اختيار الفائز بجائزة "نجم المدرج"، وهي عبارة عن "جوال" عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، حيث تدور الكاميرا على الجماهير، وتقوم بتقريب الصورة على الأكثر تفاعلاً وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة في المدرج المخصص لهم من قِبل إدارة المهرجان.إلى ذلك شهدت مدرجات المهرجان تفاعلاً كبيرًا مع فرقة العرضة النجدية، التي أحضرتها اللجنة المنظمة، وقدمت الفرقة العديد من الأهازيج الجميلة التي كان لها أصداء طيبة في نفوس الجماهير.// انتهى //20:53ت م0225